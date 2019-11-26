البرلمان البريطاني يعود للانعقاد 17 ديسمبر

المصدر: لندن - رويترز

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، أن البرلمان سيعود للانعقاد يوم 17 ديسمبر بعد الانتخابات العامة، وإذا ظل بوريس جونسون رئيسا للوزراء فإن الحكومة تعتزم عرض أجندتها التشريعية يوم 19 من الشهر نفسه.

وذكر بيان لمكتب حكومة جونسون أنه إذا تقرر تغيير الحكومة بعد انتخابات 12 ديسمبر فإن هذه الخطط قد تختلف.

وتجري بريطانيا انتخابات قبل الموعد بثلاث سنوات بسبب وصول البرلمان إلى طريق مسدود فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إذ إنه غير قادر على الاتفاق على طريقة الخروج من التكتل أو حتى تحديد ما إذا كان ينبغي أن تنفصل بريطانيا.

ويتقدم حزب المحافظين بزعامة جونسون على حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي، لكن ما زال أمام الحملة الانتخابية أكثر من أسبوعين.