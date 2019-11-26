ميركل تنفي حصول محادثة صاخبة مع ماكرون بشأن «ناتو»

المصدر: برلين - أ.ف.ب

نفى الناطق باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، حصول محادثة صاخبة الشهر الحالي بينها وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيراً إلى وجود مقاربات مختلفة بين البلدين.

وصرّح شتيفان سايبرت خلال مؤتمر صحافي في برلين «وفق ذاكرة المستشارة بالنسبة لمساء ذلك اليوم، لم تحصل أي شكوى أو غضب أو اختلاف».

وينفي الناطق بذلك معلومات أوردتها صحيفة «نيويورك تايمز» حول محادثة صاخبة بين ماكرون وميركل في العاشر من نوفمبر أثناء عشاء في برلين، على هامش الاحتفالات بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين.

وأقرّ الناطق بأن المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي تحدثا عن «مقاربات سياسية غالباً ما تكون مختلفة بين ألمانيا وفرنسا لمواجهة المشاكل والتحديات، وانطلاقاً من واقع أننا دائماً نبحث عن حلول». وأكدت صحيفة «نيويورك تايمز» أن المستشارة أبلغت في هذه المناسبة الرئيس الفرنسي بشكل صارم أنها مستاءة من تصريحاته التي اعتبر فيها أن حلف الأطلسي في حالة «موت سريري».

وبحسب الصحيفة، فإن ميركل قالت لماكرون: «أفهم رغبتكم في انتهاج سياسة قطيعة» مضيفةً: «تعبت من لملمة الشظايا. يتعين عليّ دائماً إعادة لصق الفناجين التي كسرتها، فقط كي يمكننا الجلوس سوياً مجدداً».