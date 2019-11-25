جونسون: تمرير اتفاق «بريكست» سيكون هدية عيد ميلاد مبكرة للبريطانيين

المصدر: لندن - وكالات

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، بأنه يريد أن يصوت البرلمان على اتفاقه للخروج من الاتحاد الأوروبي قبل أعياد الميلاد، وذلك في وقت يستعد فيه حزبه «المحافظون» لإعلان بيانه الانتخابي من مدينة برمنجهام.

وقال جونسون إن تمرير الاتفاق من البرلمان سيكون «هدية عيد ميلاد مبكرة للأمة»، وسيضمن أن يستمتع الناس بموسم أعياد خالٍ من الأخبار المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد.

ومن المقرر أن يتوجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع في 12 ديسمبر للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مبكرة تمت الدعوة لها بعدما رفض البرلمان التمرير السريع لاتفاق توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي. وقال جونسون إنه من الممكن تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 31 يناير المقبل، وهو الموعد المحدد حالياً للخروج.

وكتب على موقع تويتر: «حان الوقت لطي صفحة من التردد والتأخير والانقسام شهدتها السنوات الماضية، وبدء فصل جديد من التاريخ المدهش لهذا البلد، أعظم مكان على وجه الأرض».

وكشف المحافظون عن برنامجهم الانتخابي. وقال الحزب الحاكم في بريطانيا إنه لن يمدد فترة تنفيذ «بريكست» بعد ديسمبر 2020، مكرراً بذلك تعهد جونسون بهذا الشأن.

وجاء في البرنامج الانتخابي للحزب «سوف نتفاوض على اتفاق تجاري العام القادم.. اتفاق يقوي بلدنا.. ولن نمدد فترة تنفيذ (بريكست) إلى ما بعد ديسمبر 2020».

وقال الحزب في البرنامج «السبيل الوحيد لتنفيذ البريكست هو مع وجود أغلبية من المحافظين في البرلمان». وأضاف أنه إذا بقي المحافظون في الحكم فإن الأشخاص القادمين إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يحصلوا على مزايا البطالة والسكن والطفولة إلا بعد خمس سنوات. ووعد الحزب بعدم زيادة ضريبة الدخل وتكاليف الضمان الاجتماعي وضريبة القيمة المضافة. كما تعهدوا بالاستثمار بكثافة في «الخدمات الصحية الوطنية» والشرطة.

وأطلق حزب العمال المعارض بيانه الأربعاء الماضي، ووعد بتأميم خدمات المياه والطاقة والسكك الحديدية والبريد.

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