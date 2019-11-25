بولندا: يجب إقامة «قوس نصر» في وارسو للاحتفال بمعركة 1920

المصدر: وارسو - د.ب.أ

ذكر رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيكي، أن انتصار بولندا على القوات البلشفية الروسية في صيف عام 1920، الذي أدى إلى وقف مسيرة الجيش الأحمر باتجاه الغرب، يجب أن يتم الاحتفال به من خلال إقامة «قوس نصر» في العاصمة البولندية.

وكتب مورافيكي على موقع «تويتر» أمس، أن انتصار عام 1920 من خلال المعركة التي وقعت بالقرب من وارسو، يستحق إقامة «احتفال كبير»، حيث إن تلك المعركة كانت واحدة من المعارك الحاسمة في تاريخ أوروبا والعالم.

وكتب مورافيكي أن عدم فوز بولندا في عام 1920، كان من شأنه أن يؤدي إلى «عدم وجود أوروبا التي نعرفها اليوم».

وكان النصر قد سمح لبولندا بالحفاظ على استقلالها - الذي حصلت عليه حديثاً - ومنع الشيوعية من الانتشار في أوروبا الغربية.

وكان مورافيكي اقترح خلال دردشة مع ناخبين على موقع «فيسبوك»، أن يكون «قوس النصر» بمثابة إحياء لذكرى المعركة وجديراً بالتقدير، وقال إنه قدم تبرعاً لإحدى المؤسسات التي ترغب في بناء «قوس نصر» في وارسو.

وأقر مورافيكي أثناء الدردشة بأنه يجب أن يتم بناء النصب «قريباً»، ولكنه لن يكون جاهزاً عند حلول الذكرى المئة للمعركة في 15 من أغسطس المقبل.