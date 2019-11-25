«النواب» لا يستبعد شهادات إضافية في مساءلة ترامب

المصدر: واشنطن - رويترز

أعلن رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب أدم شيف الذي يقود تحقيق مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أنه لا يستبعد المزيد من الشهادات أو الجلسات العلنية في تحقيق المساءلة.

وقال شيف إن فريقه سيواصل التحقيق في حين يعد تقريره بعد جلسات عامة وشهادات من مسؤولين حاليين وسابقين استمرت أسبوعين.

ويحقق المجلس الذي يقوده الديمقراطيون فيما إذا كان ترامب استغل سلطاته للضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن إضافة إلى التحقيق في نظرية لا تستند إلى أساس بأن أوكرانيا وليس روسيا هي من تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.

وقال شيف لشبكة (سي.إن.إن) «لا نستبعد احتمال الإدلاء بمزيد من الشهادات وعقد المزيد من الجلسات. نحن في مرحلة الحصول على مزيد من الوثائق طوال الوقت من أجل إنجاز التحقيق».

وأضاف «ما لن نفعله هو الانتظار لأشهر وأشهر في حين تعمل الإدارة على إنهاكنا في محاولة للتلكؤ. لسنا مستعدين للسير في هذا الطريق».

ورفضت إدارة ترامب تقديم مستندات طلبها الديمقراطيون للتحقيق ومنعت شهوداً ومنهم وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني من الإدلاء بشهاداتهم. وخالف شهود آخرون توجيهات البيت الأبيض وأدلوا بشهادتهم بعد استدعائهم.