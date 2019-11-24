مايكل بلومبرج يشتري إعلانات لحملته الرئاسية بـ33 مليون دولار

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

اشترى عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج فترات إعلانية عبر التلفزيون بقيمة 33 مليون دولار في أسبوع واحد، وهو أكثر مبلغ ينفقه أي مرشح رئاسي في غضون سبعة أيام من قبل، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

ومن المقرر أن يبدأ بث الإعلانات على المستوى الوطني وفي 98 سوقاً محلية غداً الاثنين، وفقاً لبيانات من مؤسسة «أدفرتايزنج أناليتيكس» التي تتعقب الإعلانات التجارية السياسية. ولم تتم الإشارة إلى محتوى الإعلانات.

وكتبت مؤسسة أدفرتايزنج أناليتيكس عبر موقع تويتر إن الرئيس السابق باراك أوباما أنفق 9ر24 مليون دولار في الأسبوع الأخير من حملته عام 2012، وهو أكبر مبلغ يتم إنفاقه على إعلانات الانتخابات خلال أسبوع واحد.وينفق بلومبرج أكثر من مليون دولار في أسواق كل من دالاس فورت وورث وهيوستن ولوس أنجليس وميامي ومدينة نيويورك.