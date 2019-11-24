بنغلادش توقف 15 متشدداً في حملة مداهمات

المصدر: بنغلادش - أ.ف.ب

أوقفت الشرطة في بنغلادش 15 شخصاً مشتبهاً بعضويتهم في جماعة متطرفة ومحظورة في ثاني كبرى مدن البلاد، على ما أفاد مسؤولون أمس.

ونفّذت شرطة شيتاغونغ حملة توقيفات في أرجاء المدينة الساحلية تضمنت توقيف القائد الإقليمي ونشطاء في حزب التحرير، على ما أعلن الناطق باسم الشرطة شاه عبدالرؤوف.

وأفاد عبدالرؤوف بأنّ «المسلحين كانوا يعيدون تنظيم صفوفهم في المدينة»، مشيراً إلى أن الشرطة صادرت حواسيب وهواتف محمولة وكتباً تحض على التطرف ومبالغ نقدية كانت ستستخدم في «أنشطة تخريبية». وكانت الجماعة تعرضت للحظر في عام 2009 بعد إدانتها بتنفيذ أنشطة «ضد الدولة وضد الديمقراطية».