الكشف عن اتصالات بين بومبيو ومحامي ترامب

المصدر: واشنطن - وكالات

نشرت منظمة أمريكية مستقلة، تعنى بالأخلاقيات والرقابة، نحو 100 صفحة من وثائق حصلت عليها من وزارة الخارجية، تفصّل سجل الاتصالات بين رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، خلال مرحلة حساسة من قضية أوكرانيا.

وقالت منظمة «أمريكن أوفرسايت»، التي تقول إنها مجموعة رقابية غير منحازة لأي من الحزبين الرئيسين، وتختص بالتحقيق في إدارة ترامب، إن الوثائق توفّر «إثباتات واضحة»، على اتصالات جرت في مارس بين جولياني وبومبيو.

وتمكنت المنظمة من الحصول على الوثائق التي طلبتها، بالاستناد إلى قانون حرية المعلومات الفدرالي، لكنها لا تدعي معرفة ما الذي ناقشه الرجلان يومي 26 و29 مارس.

غير أن الوثائق تؤكد تواصل جولياني وبومبيو قبل نحو شهر من الاستدعاء المفاجئ للسفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا، ماري يوفانوفيتش.

وقال مدير المنظمة الرقابية، أوستن إيفرز، في بيان، إن المعلومات الجديدة «في الوثائق، تكشف تتابعاً واضحاً من رودي جولياني إلى البيت الأبيض، إلى الوزير بومبيو، لتسهيل حملة جولياني للتشهير بسفيرة أمريكية».

واعتبر شهود خلال جلسات الاستماع الأخيرة في مجلس النواب الأمريكي، أن جولياني كان يقوم بعملية مارقة بشكل مستقل عن وزارة الخارجية، للضغط على كييف للتحقيق مع خصم ترامب السياسي، نائب الرئيس السابق، المرشح للانتخابات الرئاسية، جو بايدن.