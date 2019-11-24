روسيا قلقة من الوجود العسكري الأمريكي في اليابان

المصدر: ناغويا (اليابان)- أ.ف.ب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي اليابانية يعيق تطوير علاقات وثيقة بين روسيا واليابان، ويبقى مصدر قلق لموسكو.

ويوجد نحو 54 ألف جندي أمريكي في اليابان بموجب اتفاق أمني متبادل بين البلدين، حسب بيانات الجيش الأمريكي.

وقال لافروف على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في ناغويا في وسط اليابان: إنّ هذه القوات «بالطبع عائق في طريق تحسين نوعية العلاقات الروسية- اليابانية».

وتابع: إن قلق موسكو «على أمنها الخاص ينبع من وجود ونشر والتعزيز المستمر للتحالف السياسي والعسكري الأمريكي- الياباني» تم نقله للجانب الياباني الذي «وعد بالتفاعل»، وأضاف «سننتظر ردهم وسنواصل المباحثات».

والعلاقات بين طوكيو وموسكو متوترة، بسبب جزر الكوريل الأربع المتنازع عليها، والتي سيطر عيلها الاتحاد السوفييتي في نهاية الحرب العالمية الثانية وتطالب اليابان باستردادها.

وهي في قلب نزاع منع البلدين حتى الآن من توقيع اتفاق سلام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، رغم عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1956.