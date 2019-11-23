ترامب يتهم إيران بمحاولة التستر على الاحتجاجات

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

اتّهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة الإيرانيّة بقطع الإنترنت للتستّر على ما يجري من «موت ومأساة» وسط موجة من الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأيّام الماضية.

وكتب ترامب على تويتر: «لقد أصبحت إيران غير مستقرّة إلى درجة أنّ النظام أغلق شبكة الإنترنت لديهم بالكامل حتّى لا يتمكّن الشعب الإيراني العظيم من التحدّث عن العنف الهائل الذي يحدث داخل البلاد».

وحضّ وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو أول أمس المحتجّين الإيرانيّين على إبلاغ الولايات المتّحدة بأيّ صور ومعلومات أخرى تُوثّق «عمليّات قمع» الاحتجاجات من جانب النظام الإيراني، متعهّداً بمعاقبة مرتكبي «الانتهاكات».

من جهته، حضّ الاتّحاد الأوروبي قوّات الأمن الإيرانيّة على التزام «أقصى درجات ضبط النفس»، معتبراً أنّ «أيّ شكل من أشكال العنف غير مقبول»، ومشدّداً على «ضرورة ضمان الحقّ في حرّية التعبير والتجمّع».

وردّت طهران باتّهام الاتّحاد بالتدخّل، مطالبةً أوروبا «بتفسير لماذا لم تفِ بوعودها» بمساعدة إيران على تجاوز العقوبات الأمريكيّة التي أدخلت الاقتصاد الإيراني في ركود شديد.

وبعد أيّام عدّة من التظاهرات التي اندلعت الجمعة الماضي احتجاجاً على زيادة مفاجئة في أسعار الوقود، عادت السُلطات الإيرانيّة لتؤكّد الأربعاء نجاحها في التصدّي «لمؤامرة» تُحاك في الخارج. وأكّدت السلطات حتّى الآن مقتل خمسة أشخاص، لكنّ الأمم المتحدة أبدت خشيتها من مقتل «العشرات» خلال المواجهات.

وقال الحرس الثوري في بيان «وقعت حوادث، بعضها كبير وبعضها صغير، نتيجة زيادة أسعار البنزين، في أقلّ من مئة مدينة عبر إيران». وجاء في البيان الذي نشره موقع «سيبا نيوز»، الصفحة الرسمية للحرس الثوري، أنّه «تمّ وضع حدّ لهذه الأحداث في أقلّ من 24 ساعة، وفي بعض المدن في 72 ساعة».