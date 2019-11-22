الوكالة الذرية: رصد آثار يورانيوم بموقع غير معلن بإيران

المصدر: عواصم - وكالات

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإنابة كورنيل فيروتا، إن الوكالة أحاطت المجلس بأنشطة إيران النووية الأخيرة.

وأضاف مدير الوكالة الذرية في مؤتمر صحافي في فيينا: «رصدنا آثار يورانيوم في موقع إيراني ولم نبلغ به».

وأكدت الوكالة الذرية أن إيران لم توفر إجابات وعليها التعاون لتنفيذ التزاماتها النووية، مشيراً إلى أن مخزون إيران من الماء الثقيل تجاوز 130 متراً مكعباً. وقال فيروتا: «لا نعلم ما إذا أثر قطع الإنترنت على عمل فريقنا في إيران»، ولفت إلى أن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعلق على الاتفاق النووي وإنما يراقب مدى التزام إيران به.

وشدد على ضرورة التمييز بين الوكالة وبين تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، موضحاً أن لدى الوكالة الذرية فريقاً من الخبراء يعمل مع المسؤولين الإيرانيين.

ولفت إلى أنه سيقرر لاحقاً إذا ما يجب إعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن، مؤكداً أن مجلس المحافظين بالوكالة الدولة للطاقة الذرية سيتخذ قراراته بشأن إيران على ضوء المعلومات التي لديه. والاثنين الماضي، أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران‭ ‬انتهكت بنداً آخر للاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى بتخزينها أكثر من 130 طناً من الماء الثقيل، والذي يستخدم في نوع من المفاعلات التي تطورها إيران.

وفي سياق آخر أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية الإفراج بكفالة عن عالم الإنتربولوجيا البريطاني الإيراني كامل أحمدي المحتجز منذ عدة أشهر في طهران. ونقلت عن زوجته شفق رحماني قولها: «أطلق سراحه مساء الأحد بكفالة قدرها 500 مليون تومان (38 ألف يورو) بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاز». وكانت السلطة القضائية أكدت اعتقال أحمدي مطلع أكتوبر، موضحة أنه يخضع لـ«تحقيق أولي» للاشتباه في «صلاته ببلدان ومعاهد أجنبية تابعة لأجهزة (استخبارات) أجنبية».