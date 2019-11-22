مقتل طالبتين بهجوم إرهابي في مومباسا الكينية

المصدر: نيروبي - وكالات

قتلت سيدتان كينيتان في هجوم شنته عناصر من حركة الشباب الإرهابية، على سيارة تابعة لجامعة أوكوندا في مدينة مومباسا الكينية.

وقالت مصادر كينية إن «السيارة كانت تقل طلبة جامعيين وموظفين وأفراداً من الشرطة الكينية، وإن الهجوم تم بأسلحة خفيفة ما أسفر عن مصرع السيدتين وإصابة عدد آخر بجروح».

ولم يصدر أي تعليق على الحادث من السلطات الكينية التي أعلنت الأسبوع الماضي وقف قرار تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الصومال. وتواصل السلطات في كينيا جهودها للتخلص من الهجمات الإرهابية التي تشنها حركة الشباب من حين لآخر. وفي يوليو الماضي، نشرت الحكومة الكينية قوات إضافية على حدودها مع الصومال وكثفت الدوريات الأمنية لوقف تسلل مسلحي حركة الشباب الإرهابية إلى داخل أراضيها.