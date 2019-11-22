اليونان تنتقد الابتزاز التركي في قضية المهاجرين

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

عبر الوزير اليوناني المكلف سياسة الهجرة عن أسفه للابتزاز الذي تمارسه تركيا للحصول على مساعدة أكبر من الاتحاد الأوروبي.

وأعرب جورجيوس كوموتساكوس عن القلق للتهديدات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ«فتح أبواب» أوروبا أمام المهاجرين.

وهذه التصريحات التي يكررها مسؤولون آخرون في الحكومة التركية تدفع بالمهاجرين للاقتراب من هذه الأبواب «بانتظار أن تفتح»، مشيراً إلى زيادة بـ240% منذ مايو لعدد المهاجرين الوافدين إلى السواحل اليونانية. ودعا كوموتساكوس الاتحاد الأوروبي إلى «النظر بإيجابية» في طلب أنقرة لمساعدة أكبر من الستة مليارات يورو الممنوحة في 2016.

وأضاف: «لكن طلب تركيا لهذه الأموال بأسلوب الابتزاز أو التهديد لا يسهم في إيجاد المناخ السياسي اللازم ليمنحها الأوروبيون».