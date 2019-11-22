«الكنيست» يبدأ ترتيباته لاختيار رئيس للوزراء

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين البرلمان اختيار رئيس للوزراء خلال مهلة تنتهي بعد 21 يوماً، وذلك تجنبا لإجراء انتخابات جديدة.

وقال ريفلين، «ابتداء من الخميس ولمدة 21 يوما يكون قرار من سيتولى مهمة تشكيل الحكومة في أيدي أعضاء الكنيست». وقال «نحن في فترة مظلمة في تاريخ دولة إسرائيل». وهي المرة الأولى في تاريخ دولة الاحتلال التي يتم فيها تكليف الكنيست اختيار أحد النواب لتشكيل حكومة، وهو الملجأ الأخير بحسب القانون الإسرائيلي عندما تعجز الشخصيات التي سماها الرئيس على تشكيل حكومة. وظل النظام السياسي في حالة جمود منذ أواخر عام 2018، وجرت انتخاب ات مرتين لم تكن فيها النتائج حاسمة.