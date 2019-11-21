بوتين مهاجماً: تقنيات النفط الصخري «بربرية»

المصدر: دبي - البيان

شن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هجوماً حاداً على الدول التي تتجاهل التأثير البيئي الضار لزيت النفط الصخري، كما انتقد التقنيات المستخدمة في إنتاج هذا النوع من النفط، واصفاً إياها بأنها «بربرية»، مؤكداً أن «الكرملين» غير مهتم باتباعها.

وبحسب شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، تحدث بوتين في «منتدى في تي بي للاستثمارات الرأسمالية» الذي بدأ فعالياته أمس في العاصمة الروسية موسكو.

وتطرق بوتين في حديثه إلى النفط الصخري، فقال: «التقنية المستخدمة اليوم في إنتاج زيت وغاز النفط الصخري هي من دون شك..... بربرية».

وأضاف بقوله: «تلك التقنية تدمر البيئة»، موضحاً أنها تعتمد على عمليات تنقيب واستخراج، عادةً ما تترك المناطق المعنية في «وضع غير مستقر».