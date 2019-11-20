تنظيم "داعش" يغير استراتيجية تمويله

المصدر: أ ف ب

ذكر مسؤول أمريكي الأربعاء أن تمويل تنظيم "داعش" سيتحول على الأرجح من نظام تمويل "مركزي" في العراق وسوريا إلى نظام موزع بشكل كبير عقب مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وصرح مارشال بيلنغسلي مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، أن التنظيم "لا تزال لديه القدرة على الوصول إلى ملايين الدولارات".

وقال للصحافيين عقب مشاركته في اجتماع في لوكسمبورغ ركز على مكافحة تنظيم "داعش"، إنه يتوقع أن تتحول العمليات المالية للتنظيم "من النموذج المركزي في العراق وسوريا إلى نهج يعتمد أكثر بكثير على المناطق" وذلك سعيا لاستيعاب مقتل زعيمه.

وقتل البغدادي في غارة نفذتها القوات الأمريكية الخاصة على مخبئه في شمال غرب سوريا.

وتوقع بيلنغسلي أن يعتمد تنظيم "داعش" على "أجهزته الإقليمية المختلفة من أجل اكتفاء ذاتي أكبر" وخصوصا عبر الحصول على فديات من عمليات الخطف، والابتزاز وحتى سرقة الأبقار في نيجيريا حيث له حضور.