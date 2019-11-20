البرازيل تسعى لاعتقال رئيس باراغواي السابق بسبب "غسيل السيارة"

المصدر: د ب ا

أصدر قاض برازيلي أمس الثلاثاء مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس باراغواي السابق هوراسيو كارتيس في إطار أحد تحقيقات فضيحة الفساد التي تعرف باسم "غسيل السيارة"، حسبما أفادت تقارير إعلامية في البلدين.

ويشتبه في أن كارتيس /63 عاما/ الذي شغل منصب رئيس باراغواي حتى عام 2018، ساعد صديقه تاجر المال داريو ميسر البرازيلي الباراغواياني على الاختباء من السلطات.

ويشتبه في أن ميسر قام بنقل ملايين الدولارات من الرشاوى كجزء من مخطط "غسيل السيارة"، وهو الاسم الذي أُطلق على أكبر فضيحة فساد في البرازيل، وقد تم اعتقاله في ساو باولو في يوليو الماضي.

يذكر أن كارتيس الذي يمتلك مجموعة من الشركات مع شقيقته، كان قد وصف ميسر بأنه "شقيق روحي".

ولا يعرف أحد مكان كارتيس، وقال ممثلو الادعاء العام في باراغواي إنهم لم يتلقوا بعد مذكرة الاعتقال الصادرة من البرازيل.