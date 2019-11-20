الأمم المتحدة تندد بعفو ترامب عن متهمين بجرائم حرب

المصدر: جنيف - وكالات

انتقدت الأمم المتحدة بشدة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العفو عن ثلاثة عسكريين أمريكيين سابقين مدانين بارتكاب جرائم حرب باعتباره يبعث «إشارات مقلقة» للقوات العسكرية في أرجاء العالم.

وأبلغ الناطق باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل الصحافيين أنّ «هذه الحالات الثلاث تتضمن انتهاكات خطيرة للقانون الدوليّ الإنساني، بما في ذلك إطلاق النار على مجموعة من المدنيين وإعدام معتقل من أعضاء جماعة مسلحة»، في إشارة إلى جندي أطلق النار على عضو في جماعة إرهابية بالعراق.

وقال كولفيل إن إصدار عفو لأشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم حرب «مقلق للغاية». وأضاف: «لا أعتقد أنه صدرت إعفاءات مثل هذه في الولايات المتحدة منذ حرب فيتنام». وأشار إلى أنّه بموجب القانون الدولي الإنساني، هناك «التزام للتحقيق في الانتهاكات ومحاكمة (مرتكبي) جرائم الحرب».

وأوضح أنه فيما يتضمن القانون الدولي «إعفاءات يمكن أن تعالج بالشكل المناسب قضايا ظلم أو عدم إنصاف، إلا أنه في القضايا الحالية لم يتم عرض أية ظروف تفسر ذلك الإعفاء سوى أنه لتجنب الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالات».