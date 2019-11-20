مطالبات حقوقية لأوروبا بفرض عقوبات على إيران

المصدر: طهران - وكالات

دعت منظمة «العدالة من أجل إيران» الحقوقية دول الاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل إزاء قمع قوات الأمن للمحتجين السلميين.

وطالبت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد قوات الأمن الإيرانية ووزارة الاتصالات والتكنولوجيا في حكومة طهران، بسبب دورهما الرئيسي في قمع الاحتجاجات الشعبية على مدار الأيام الأخيرة.

وأوضحت «العدالة من أجل إيران»، في بيان لها، أن النظام الإيراني يقطع تواصل ملايين الإيرانيين مع العالم بعد فصل الإنترنت. وقدمت المنظمة الحقوقية مستندات ومقاطع مصورة موثقة إلى مسؤولين أوروبيين تظهر إطلاق الرصاص الحي بوجه المحتجين في 15 مدينة ومقاطعة إيرانية على الأقل.

وأظهرت تلك الأدلة أن عناصر أمنية إيرانية اعتلت مباني حكومية، وأطلقت النار على متظاهرين في الشوارع بالأسفل، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكر بيان صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية التي تتزعمها مريم رجوي أن أعداد جرحى احتجاجات البنزين بلغت 3 آلاف جريح على الأقل. وأوضح البيان أن أعداد المعتقلين وصلت لأكثر من ألف منذ بداية التظاهرات التي اندلعت الجمعة الماضية.