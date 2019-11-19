الصين: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا خرج الوضع عن السيطرة في هونغ كونغ

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلن السفير الصيني في لندن ليو تشاومينغ، أمس، أن الصين «لن تقف مكتوفة الأيدي» إذا خرج الوضع في هونغ كونغ عن «السيطرة».

وقال الدبلوماسي: «أعتقد أن حكومة هونغ كونغ تبذل أقصى جهودها للحفاظ على ضبط الأمور»، وذلك خلال مؤتمر صحافي في لندن، فيما اندلعت أعمال عنف جديدة في هونغ كونغ.

وأضاف السفير: «لكن إذا خرج الوضع عن السيطرة فإن الحكومة المركزية لن تبقى بالتأكيد مكتوفة الأيدي»، معتبراً أنه لدى الصين «ما يكفي من التصميم والقوة لوضع حد للانتفاضة». وتأتي تصريحاته بعد تدخل قصير ونادر للجيش الصيني لتنظيف شوارع هونغ كونغ خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويملك الجيش الصيني ثكنات في حي فاخر بهونغ كونغ.

وعند سؤاله عن احتمال التدخل العسكري في هونغ كونغ، أجاب السفير أن العسكريين الصينيين «موجودون هناك تعبيراً عن السيادة الصينية ولأهداف دفاعية».