ترامب يدرس الإدلاء بشهادته في «تحقيق العزل»

المصدر: واشنطن - وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إنه قد يرغب في الإدلاء بشهادته في تحقيق المساءلة الرامي إلى عزله، مؤكداً أنه لم يرتكب أي مخالفة. ولم يطلب الديمقراطيون بمجلس النواب الذين يقودون التحقيق ترامب علناً للشهادة.

وقال ترامب على تويتر: «رغم أنني لم أرتكب أي مخالفة، ولا أحب أن أعطي مصداقية لخدعة الإجراءات القانونية هذه، فأنا أحب الفكرة وسأدرسها من أجل أن أعيد للكونغرس تركيزه مرة أخرى». ومدح رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بسبب عرضها لأن يدلي الرئيس بشهادته، وذلك بعدما أهانها هي والديمقراطيين في الكونغرس بسبب سعيهم لعزله من منصبه.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن ترامب قوله، إنه يعتقد أن الشهادة- التي ربما تكون مكتوبة- ستكون طريقة لإنهاء التحقيق ومساعدة الكونغرس على التركيز على قضايا يود دفعها قبل حملة إعادة انتخابه عام 2020.