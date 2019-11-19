دعم أمريكي أوروبي لتظاهرات جورجيا

المصدر: تبيليسي - وكالات

أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أمس، عن دعمهما لعشرات آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في جورجيا، الذين يحتجون منذ الأسبوع الماضي على تراجع الحزب الحاكم عن وعوده بإجراء إصلاحات انتخابية.

وتظاهر أكثر من 20 ألف شخص في تبيليسي في أكبر تعبئة للمعارضة في جورجيا منذ عدة سنوات. إلا أن الأمين العام لحزب «الحلم الجورجي» الحاكم ورئيس بلدية تبيليسي ماخا كالادزي استبعدا نهائياً أي احتمال لإجراء انتخابات مبكرة.

وخلال مؤتمر صحافي اتهم كالادزي المعارضة بـ«عمليات لزعزعة الاستقرار السياسي بأداء رخيص ومدمر».

وفي بيان مشترك، أمس، قالت سفارتا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في جورجيا إنهما «تدركان خيبة الأمل الكبيرة التي يعاني منها جزء كبير من الشعب الجورجي بعد إخفاق البرلمان في إقرار التعديلات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات نسبية بشكل كامل في عام 2020».

وأضاف البيان: «ندعم تماماً حرية التجمع وحرية التعبير».