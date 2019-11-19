إبطاء توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي

المصدر: باريس - د.ب.أ

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في أن تصبح عملية قبول أعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة، في إشارة جديدة إلى قلق باريس إزاء فرص انضمام دول البلقان إلى التكتل.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن فرنسا قالت، في وثيقة تم توزيعها على حكومات دول الاتحاد الأوروبي، إن عملية توسيع الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون «تدريجية» أكثر، ويجب أن تكون شروط الانضمام أكثر «صرامة»، فضلاً عن ضرورة أن تكون العملية «قابلة للانعكاس».

وأضافت مذكرة اطلعت عليها بلومبرج أن الانضمام للاتحاد يجب أن يكون ممكناً فقط «على المدى الطويل» وفقط بعد «إصلاح» الاتحاد.