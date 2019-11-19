ألمانيا تتعهد بزيادة إنفاقها في إطار «الأطلسي»

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أعلنت ألمانيا، أمس، أنها ستزيد من إنفاقها في إطار حلف شمال الأطلسي إلى أكثر من 50 مليار يورو (55,3 مليار دولار) في العام 2020، قبل أيام من اجتماع قادة الحلف في لندن للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيسه.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع: «بالنسبة للعام 2019، بلغ إنفاقنا الدفاعي في حلف الأطلسي 47,9 ملياراً»، أي ما يعادل 1,39 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف: «بالنسبة للعام المقبل، سيبلغ هذا الإنفاق 50,3 ملياراً أو 1,42 بالمئة».

والتقديرات الجديدة للإنفاق الدفاعي الألماني أعلى من نسبة 1,37 بالمئة المتوقعة في مارس 2020، لكنها لا تزال أقل من بلوغ هدف اثنين بالمئة الذي حدّده التحالف في العام 2014.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا مراراً لفشلها في بلوغ هذا الهدف.