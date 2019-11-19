كوريا الشمالية: لا لمحادثات عديمة الجدوى يتباهى بها الرئيس الأمريكي

المصدر: طوكيو - رويترز

قالت كوريا الشمالية، أمس، إنها غير مهتمة بإجراء محادثات عديمة الجدوى مع الولايات المتحدة لمجرد أن يتباهى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعت إلى وقف السياسة العدائية إذا كانت واشنطن ترغب في الحوار.

وتأتي التصريحات الصادرة على لسان كيم كي جوان، وهو نائب سابق لوزير الخارجية، بعدما دعا ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مطلع الأسبوع إلى «العمل بسرعة» وألمح إلى عقد اجتماع آخر.

وقال كيم في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إنه اطلع على التغريدة التي نشرها ترامب يوم 17 نوفمبر، وأشارت إلى قمة أخرى، مضيفاً أنه لم يطرأ أي تحسن يذكر رغم عقد ثلاثة اجتماعات بين الزعيمين منذ يونيو من العام الماضي.

وقال: «لم نعد مهتمين بمثل هذه المحادثات التي لا تعود علينا بأي شيء». وأضاف: «وما دمنا لا نحصل على شيء في المقابل فإننا لن نهدي الرئيس الأمريكي بعد الآن شيئاً يمكن أن يتباهى به، بل سنحصل على تعويض عن النجاحات التي يفخر بها الرئيس ترامب بوصفها إنجازات لإدارته».