مساعد لترامب فرض قيوداً على ملخص «مكالمة العزل»

المصدر: واشنطن - وكالات

فرض مسؤول أمريكي رفيع المستوى قيوداً على الإطلاع على ملخّص للاتصال الذي أجراه دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتسبب بإطلاق إجراءات اتهامه وعزله، بسبب قلقه من تداعياته السلبية على الرئيس الأمريكي، بحسب شهادة نشرت السبت.

وذكر الخبير بشأن أوكرانيا لدى البيت الأبيض تيموثي موريسون للمحققين من مجلس النواب أنه أدرك فوراً مدى حساسية الاتصال عندما سمع الرئيس الأمريكي يضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن، أحد أبرز المرشحين لمنافسة ترامب في انتخابات 2020.

وقال موريسون في إفادة أدلى بها في 31 أكتوبر إنه طلب من محامين في مجلس الأمن القومي الإطلاع على الاتصال لأنه اعتبر أنه سيكون «مؤذياً» للرئيس إذا تم تسريبه. وتابع الخبير الذي غادر مجلس الأمن القومي قبل يوم من الإدلاء بشهادته «أوصيتهم بأن نفرض قيوداً على الإطلاع على الملف. وبأنه لسنا بحاجة لأن يطلع عليه الكثير من الأشخاص للوصول إليه».

وقال العضو الديمقراطي في الكونغرس الذي يقود التحقيق آدم شيف في بيان صدر بشكل مشترك مع ديمقراطيين بارزين آخرين إن «الشهادة التي نشرت اليوم تظهر أن اتصال الرئيس ترامب في 25 يوليو مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي أثار على الفور حالة استنفار في البيت الأبيض».

ونشر محققو مجلس النواب كذلك شهادة قدمتها جنيفر وليامز وهي مستشارة نائب الرئيس مايك بنس الخاصة لشؤون روسيا وأوروبا، وقالت فيها للنواب إن ضغط ترامب على أوكرانيا لفتح تحقيقات بشأن بايدن كان أمراً «غير مألوف وغير مناسب».

في سياق آخر، أعادت ولاية لويزيانا انتخاب حاكمها الديمقراطي في ضربة جديدة لترامب الذي دعم بشدة المرشح الجمهوري للمنصب.

تأتي انتكاسة السبت في أسبوع كان بين الأصعب بالنسبة لترامب، وأعقبت كذلك ثلاث زيارات قام بها إلى الولاية لدعم المرشح الجمهوري رجل الأعمال إيدي ريسبون. وأعلنت وسائل الإعلام فوز الحاكم الحالي جون بيل إدواردز بفارق ضئيل مع حصوله على 51.3 % من الأصوات. وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أن ريسبون حصل بدوره على 48,7 بالمئة من الأصوات.