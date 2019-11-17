الاحتجاجات في إيران تتسع ضد رفع أسعار البنزين

المصدر: طهران - أ.ف.ب

قُتل مدني وأصيب آخرون بجروح في تظاهرات اتّسعت رقعتها أمس في إيران غداة قرار مفاجئ للحكومة برفع أسعار البنزين وتقنين توزيعه في البلد الذي يرزح تحت وطأة العقوبات الأمريكية.

وقتل المتظاهر في مدينة سيرجان وسط البلاد حيث أحبطت قوات الأمن التي شملت الشرطة وعناصر الحرس الثوري والباسيج محاولات قام بها بعض الأشخاص للوصول إلى خزّانات الوقود وإضرام النيران فيها، وفق وكالة «إسنا» شبه الرسمية.

واندلعت التظاهرات أول من أمس بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بـ50 في المئة لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300 في المئة لكل ليتر إضافي كل شهر. ونقلت «إسنا» عن حاكم مدينة سيرجان بالإنابة محمد محمود آبادي قوله «للأسف قتل شخص»، مؤكداً أنه «مدني». وأشار إلى أنه لم يتضح بعد إن كان «تم إطلاق النار عليه أم لا» خلال تظاهرات الجمعة. وشدد محمود آبادي على أنه «لم يُؤذَن لقوات الأمن بإطلاق النار وسُمح لها فقط بإطلاق عيارات تحذيرية وهو ما قاموا به».

وذكر أن بعض الأشخاص استغلوا «التجمّع الهادئ» الذي جرى في سيرجان وقاموا بـ«تخريب ممتلكات عامّة ومحطات وقود وأرادوا الوصول إلى خزّانات الوقود وإضرام النيران فيها».

وخرجت تظاهرات جديدة امس في مدن دورود وكرمسار وكركان وإيلام وكرج وخرم آباد ومهديشهر وقزوين وقم وسنندج وشاهرود وشيراز، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا». وذكرت الوكالة أن «بعض السائقين احتجوا على السعر الجديد للبنزين عبر إيقاف سياراتهم والتسبب باختناقات مرورية».

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