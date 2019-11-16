العثور على 20 جثة في قرية بمالي

المصدر: ■ باماكو ـ رويترز

أعلنت حكومة مالي، أمس، العثور على ما لا يقل عن 20 جثة بعد هجوم على قرية تعيش فيها قبائل الفولاني وسط مالي، حيث تصاعد العنف العرقي في الشهور الأخيرة.

يأتي الهجوم الذي وقع الأربعاء الماضي بعد اشتباكات مميتة بين رعاة ومزارعين من قبائل الدوجون يتقاتلون منذ وقت طويل للسيطرة على الأرض والموارد.

وشن مسلحون هجوماً أثناء الليل على قرية بيه القريبة من الحدود مع بوركينافاسو بمنطقة موبتي فأطلقوا النار على قرويين وأحرقوا مخازن حبوب. وقال يايا سانجاري، وهو ناطق باسم الحكومة: «جاء المهاجمون، الذين ارتدوا ملابس الصيادين، من قرية تونغو المجاورة في بوركينافاسو».

وأضاف أن المهاجمين اضطروا للتراجع وترك الماشية المسروقة بعد تدخل القوات المسلحة المالية.