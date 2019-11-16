بنغلاديش تنقذ عشرات الروهينغا من الغرق

المصدر: داكا - رويترز

أعلن مسؤول في بنغلاديش أن خفر السواحل أنقذ 122 لاجئاً من الروهينغا من الغرق في خليج البنغال بعدما بدأ القارب الذي كانوا يستقلونه للفرار بشكل غير قانوني إلى ماليزيا في الغرق بسبب مشكلة فنية.

عطل بالمحرك

وقال اللفتنانت كوماندر سيف الإسلام أمس «هرعت دورية حراسة تابعة لنا إلى هناك بعد أن أبلغ صيادون في عرض البحر عن قارب يغرق بسبب عطل في المحرك».

وأنقذ خفر السواحل 58 امرأة و 47 رجلاً و17 طفلاً من القارب الذي كان يترنح وسط الأمواج.

وقال سيف الإسلام «هذا العام وحتى اللحظة، منعت الشرطة وخفر السواحل في بنغلاديش تهريب أكثر من 500 لاجئ من الروهينغا إلى ماليزيا».

وجازف اللاجئون بالقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر سعياً وراء حياة أفضل مما هي عليه في المخيمات المكتظة في بنغلاديش، حيث فر أكثر من 730 ألفاً من الروهينغا بسبب حملة قمع شنها جيش ميانمار في عام 2017.

قوارب متهالكة

وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية للشؤون اللاجئين إن عمليات انتقال الروهينغا بحراً من بنغلاديش وميانمار استؤنفت بعد توقف دام عامين في 2016 و2017. وفي معظم الحالات، يتجه الروهينغا إلى ماليزيا وتايلاند على متن قوارب متهالكة في رحلات ينظمها مهربو البشر. واستقر أكثر من 100 ألف لاجئ من الروهينغا في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة.