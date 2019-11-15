إطلاق نار في مدرسة بلوس أنجليس

المصدر: لوس انجليس - وكالات

ذكرت الشرطة ووسائل الإعلام المحلية أن مقتل امرأة وإصابة سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا بالرصاص أمس بعد أن اقتحم مسلح مدرسة ثانوية في الضواحي الشمالية للوس أنجليس.

وأعلن رئيس مركز الشرطة بمدينة سانتا كلاريتا بولاية كاليفورنيا حصيلة الجرحى إثر إطلاق أعيرة نارية بمدرسة في مدينة سانتا كلاريتا.

وأوضحت الشرطة في مدينة سانتا كلاريتا أنه يتم البحث عن المشتبه في إطلاقه النار بالمدرسة.

وأضافت الشرطة أنه تم إغلاق جميع المدارس في المنطقة المحيطة كإجراء احترازي.

وذكرت شبكة (إن بي سي) الأمريكية الإعلامية أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا جراء إطلاق النار، من بينهم تلاميذ.

وأضافت أن هناك عدة وحدات شرطية بالمدرسة. وعرض التلفاز مشاهد لكيفية مغادرة الأطفال من المدرسة.