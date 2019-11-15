واشنطن: سنواصل قيادة التحالف الدولي لمحاربة داعش

المصدر: واشنطن ـ وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أن واشنطن ستواصل قيادة التحالف الدولي في محاربة داعش.

جاء ذلك في بداية أعمال المؤتمر السنوي للدول المشاركة في «التحالف ضد داعش»، بمشاركة وزراء من 35 دولة، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشار بومبيو إلى تنامي المخاوف من خطر داعش خارج العراق وسوريا، وقال إنه ينبغي للتحالف التركيز على غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.

وحض الدول الأعضاء في التحالف على استعادة المتشددين الأجانب وتعزيز التمويل للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية بكل من العراق وسوريا، والتي تضررت بشدة بسبب الصراع.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ترحب بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإبقاء على قوات أمريكية في شمال شرق سوريا للاستمرار في هزيمة داعش.

من جهته، قال مسؤول أمريكي آخر في حوار مع صحافيين إن «دول التحالف هي على توافق تام» مع قرار ترامب بإبقاء مجموعة من الجنود في سوريا. وأعرب المسؤول عن ثقته بأن دول التحالف ستبقى على دورها المؤيد للولايات المتحدة.

وحول عودة مقاتلي داعش إلى بلادهم، أكد المسؤول أن «هناك أغلبية من العراقيين» بين هؤلاء الدواعش وسيتم الاتفاق مع الحكومة العراقية بشأنهم. أما بالنسبة للذين يحملون جوازات سفر أجنبية، فأقر المسؤول ببطء عملية استعادتهم لأنها تحتاج إلى الكثير من الإجراءات القانونية، موضحاً أنه سيتم فرزهم بلداً بلداً.