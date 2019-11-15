رئيسة بوليفيا المؤقتة تشكل حكومة جديدة

المصدر: سوكريه - وكالات

شكلت الرئيسة المؤقتة لبوليفيا جانين أنييز حكومة جديدة وبدأت العمل على الدعوة لانتخابات مبكرة بهدف ملء فراغ السلطة الذي خلفه رحيل إيفو موراليس، فيما أكد الأخير أنه جاهز للعودة إلى بلاده لـ«تهدئة» الأوضاع في ظلّ استمرار التظاهرات ووقوع مواجهات.

وفي اليوم الأول من عمل أنييز، وقعت مواجهات بين متظاهرين مؤيدين للرئيس السابق وقوات الأمن. وفي قرية ياباساني شرق البلاد، على مقربة من سانتا كروز، قتل شاب يبلغ من العمر 20 عاماً برصاصة في الرأس خلال اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين لموراليس مع الشرطة، وفق ما أكد طبيب لإذاعة «فيديس» المحلية.

وقتل عشرة أشخاص في بوليفيا منذ بدء الأزمة بعد الانتخابات نهاية أكتوبر الماضي، ثمانية منهم بالرصاص، وفق آخر تقرير للنيابة العامة نشر أول من أمس.