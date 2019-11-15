بيلوسي: ترامب أقر بأفعال ترقى إلى الرشوة

المصدر: واشنطن، كييف - وكالات

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أمس، أن الرئيس دونالد ترامب أقر بالقيام بأفعال ترقى إلى حد الرشوة في فضيحة أوكرانيا محور التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون لمساءلة ترامب.

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحافي: «الرشوة هي منح أو حجب مساعدات عسكرية في مقابل تصريح علني بشأن تحقيق مزيف في الانتخابات. هذه رشوة. ما أقر به الرئيس ويقول إنه مثالي، أقول أنا إنه خطأ محض. إنها رشوة».

من جهتها، أعلنت أوكرانيا رفضها أي صلة بين تقديم المساعدات الأمريكية لكييف وطلب ترامب التحقيق حول جو بايدن.

وذلك في أعقاب جلسات الاستماع العامة حول هذه المسألة في الكونغرس. يشتبه الديمقراطيون في أن ترامب يسيء استغلال صلاحياته لتحقيق مكاسب شخصية من خلال اشتراط تقديم نحو 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا وزيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض ببدء تحقيق حول بايدن وابنه هانتر الذي يعمل لدى شركة غاز أوكرانية. وبفضل غالبيتهم في مجلس النواب، فتحوا أواخر سبتمبر الماضي تحقيقاً لتشكيل ملف اتهام ضمن السعي لإقالة ترامب. ويندد ترامب بحملة «مطاردة شعواء».

وأول من أمس، بعد ستة أسابيع من جلسات الاستماع المغلقة، تابع الديمقراطيون جلسات الاستماع العلنية في الكونغرس.

وقال شاهدهم الرئيس، السفير الأمريكي بحكم الأمر الواقع لدى أوكرانيا وليام تايلور، في جلسات الاستماع، إن السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي غوردن سوندلاند أخبره في سبتمبر أن دفع الأموال كان «مشروطاً» بفتح تحقيق حول بايدن.

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو للصحافيين، أمس، إن «السفير سوندلاند لم يتحدث إلينا، وبالتأكيد ليس معي عن وجود صلة بين المساعدة والتحقيق».

ونقلت وكالة إنترفاكس-أوكرانيا عنه قوله: «لم أشاهد مطلقاً أي صلة مباشرة بين التحقيق والمساعدة العسكرية». وكان ترامب طلب، خلال محادثة هاتفية في 25 يوليو الماضي، من نظيره الأوكراني أن «ينظر» في موضوع بايدن وابنه هانتر.