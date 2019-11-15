بيونغيانغ: واشنطن تسعى لاسترضائنا

المصدر: بيونغيانغ ـ رويترز

أعلنت كوريا الشمالية أنها تلقت عرضاً لعقد اجتماع جديد مع الولايات المتحدة لكنها غير مهتمة بإجراء المزيد من المحادثات التي وصفتها بأنها تهدف «لاسترضائنا» قبل حلول الموعد النهائي لمهلة حددتها بيونغيانغ لواشنطن تنتهي بحلول نهاية العام لإظهار المرونة في التفاوض معها.

وقال المفاوض الكوري الشمالي كيم ميونج جيل في تقرير نشرته وسائل إعلام رسمية في بلاده إن نظيره الأمريكي ستيفن بيجون، الذي شارك في قيادة محادثات في ستوكهولم الشهر الماضي أخفقت في إحراز تقدم فيما يتعلق بنزع السلاح النووي، عرض عبر دولة ثالثة الاجتماع مجدداً. وبثت وكالة الأنباء المركزية الكورية بياناً قال فيه كيم كيونج جيل «إذا كان من الممكن التوصل لحل عبر التفاوض للقضايا فنحن مستعدون للقاء الولايات المتحدة في أي مكان وأي وقت».