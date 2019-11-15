أردوغان يرفض التخلي عن «إس - 400» الروسية

المصدر: أنقرة ـ د.ب.أ

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا يمكن لبلاده التخلي عن منظومة «إس-400» الروسية للدفاع الجوي، ويتمنى التوافق حول موضوع مقاتلات «إف-35».

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة خلال رحلة العودة من الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية. وأوضح أردوغان: «قلنا للجانب الأمريكي إن بإمكاننا شراء منظومات الباتريوت ونرى أن مقترح إلغاء منظومة إس- 400 بالكامل في هذا الإطار يعد مساساً في حقوقنا السيادية».

وحول مقاتلات «إف-35»، قال أردوغان: «أتمنى التوصل إلى نتيجة إيجابية في نهاية المباحثات، ورأيت ترامب إيجابياً وبنّاءً في مواقفه».

وأضاف: «لا يمكننا التخلي عن منظومة إس-400 والتوجه إلى الباتريوت، وأبلغنا الأمريكان برغبتنا في شراء الأخيرة أيضاً إلى جانب الاحتفاظ بالأولى».