فينيسيا الإيطالية تتعرض لثاني أسوأ فيضان في العصر الحديث

المصدر: د ب ا

أعلن جوزيبى كونتي، رئيس وزراء إيطاليا، أمس الخميس حالة الطوارئ في مدينة فينيسيا التي ضربتها الفيضانات.

وتعكف السلطات الإيطالية حاليا على تدبير نحو 20 مليون يورو(22 مليون دولار) لمواجهة الأضرار التي لحقت بالمدينة، المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، والتي تعد ثاني أسوأ موجة فيضانات تتعرض لها المدينة في العصر الحديث.

وقال كونتي في تغريدة على موقع تويتر بعد اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالي: إن هذه الأموال سوف تساعد في دعم" المدينة والسكان".

وارتفع منسوب المياه إلى أقصى حد يوم الثلاثاء مسجلا 187 سنتيمترا، وتراجع منذ ذلك الوقت إلى منسوب90 سنتيمترا، الذي كان عليه في بداية الفيضانات.

وكانت المدينة قد تعرضت لأسوأ موجة فيضانات في العصر الحديث عندما بلغ منسوب المياه 194 سنتيمترا في نوفمبر 1966، حيث دمرت الفيضانات معظم أنحاء المدينة في ذلك الوقت.