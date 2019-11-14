12 قتيلاً بانفجار «مفخخة» في كابول

المصدر: كابول - أ.ف.ب

أعلنت السلطات الأفغانية أن اعتداء بسيارة مفخخة في كابول أسفر عن مقتل 12 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال، وجرح 20 آخرين بينهم أربعة أجانب كانوا هدف الهجوم.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن الاعتداء الذي نفذ بواسطة «حافلة صغيرة مفخخة بالمتفجرات استهدف سيارة رباعية الدفع تابعة لشركة أمنية أجنبية تحمل اسم غاردا-وورلد».

وأعلنت ناطقة أخرى باسم وزارة الداخلية تدعى مروة أميني أن «12 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال قتلوا وجرح 20 آخرون بينهم أربعة من أعضاء شركة غاردا-وورلد». ولم تكشف جنسيات أعضاء الشركة الأمنية. ويأتي ذلك غداة إعلان الرئيس أشرف غني أن السلطات ستفرج عن ثلاثة سجناء من كبار قادة حركة طالبان في صفقة تبادل على ما يبدو مع أستاذين جامعيين أجنبيين تحتجزهما الحركة منذ 2016، في بادرة قد تكون لها انعكاسات كبرى على عملية السلام.

في سياق آخر، ذكرت مفوضية الانتخابات في أفغانستان أن نتائج الانتخابات الرئاسية التي كان مقرراً إعلانها في 14 نوفمبر أرجئت للمرة الثانية. وقال الناطق باسم اللجنة عبدالعزيز إبراهيمي «إعلان النتائج الأولية لن يكون غداً لحين حل مشكلات فنية».

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