الكونغرس يبدأ مرحلة «عالية المخاطر» من إجراءات عزل ترامب

المصدر: واشنطن - وكالات

دخل التحقيق بشأن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف عزله مرحلة حرجة، أمس، عندما بدأ المشرعون أولى جلساتهم العلنية التي يبثها التلفزيون، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة عالية المخاطر من الإجراءات التي قد تحدد مصير رئاسة ترامب.

واستدعى الديمقراطيون الذين يقودون مجلس النواب ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين، عبروا كلهم خلال إفادات في جلسات مغلقة عن قلقهم من تعاملات ترامب مع أوكرانيا، لتقديم تفاصيل أكثر عن تلك المخاوف تحت تغطية إعلامية واسعة النطاق.

وفي ظل احتمال أن يتابع عشرات الملايين تلك الجلسات، يدلي شاهدان هما وليام تيلور الدبلوماسي الأمريكي الكبير في أوكرانيا، وجورج كنت نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية، بإفاداتهما أمام لجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب بشأن إن كان ترامب ضغط على أوكرانيا لتحقيق منفعة سياسية شخصية.

وأكد الرئيس الديمقراطي للجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف أن الجلسات ينبغي أن تجري من دون «ضغينة» ولا «تأخير»، وذلك في بداية جلسة استجواب السفير الأمريكي المؤقت في كييف وليام تيلور والمسؤول المتخصص في شؤون أوكرانيا في الخارجية الأميركية جورج كنت.

ووصل تيلور وكنت بشكل منفصل وتحت حراسة مشددة. وسبق أن أدلى كلاهما بإفادات أمام المشرعين في جلسات مغلقة وجلسا على طاولة الشهود وقد أحاط بهما المصورون والصحفيون.

وقال ويليام تيلور إن قناة دبلوماسية «غير قانونية» فتحت مع أوكرانيا لخدمة مصالح سياسية للرئيس. وأوضح أن المحامي الخاص لترامب رودي جولياني كان يدير هذه القناة الدبلوماسية التي كانت تعمل بمعزل عن القناة الرسمية. ووصف بـ«الجنون» فكرة احتمال تجميد مساعدة عسكرية أميركية لكييف بهدف دفعها للتحقيق بشأن خصوم ترامب السياسيين.

ورأى تيلور أن العمل على دفع الرئيس الأوكراني للتحقيق بشأن ابن جو بايدن «أظهرت كيف تم تقويض السياسة الخارجية الرسمية للولايات المتحدة من خلال الأنشطة غير القانونية التي قادها جولياني».

وقد تمهد جلسات هذا الأسبوع الطريق لأن يوافق مجلس النواب على توجيه اتهامات رسمية لترامب.