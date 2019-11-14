إغلاق المدارس في طهران بسبب التلوث

المصدر: طهران - أ.ف.ب

أمرت السلطات في طهران المدارس، أمس، بإغلاق أبوابها بسبب تلوث الهواء الذي وصل إلى مستويات خطيرة.

وقال محافظ طهران انوشيروان محسني بندبي إن دور الحضانة والمدارس الابتدائية ستغلق في المدينة وفي مقاطعات قرتشك وبيشوا وورامين.

ونقلت وكالة إرنا الرسمية للأنباء عنه قوله إن «مؤشر نوعية الهواء لمدينة طهران لم يتجاوز بعد درجة الإضرار بالصحة بالنسبة للفئات الحساسة».

ووصل معدل كثافة الجزيئات المنقولة جواً إلى 133 ميكروغراماً في المتر المكعب في المدينة، و150 ميكروغراماً في المقاطعات العشر التابعة لها.

وهذا يفوق بكثير الحد الأقصى المسموح من قبل منظمة الصحة العالمية وهو 25 ميكروغراماً للمتر المكعب خلال فترة 24 ساعة.

وصدرت تحذيرات للأطفال والحوامل والمسنين والمصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي بالبقاء في منازلهم.