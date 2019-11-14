قتيل و6 جرحى بهجوم انتحاري استهدف مقراً للشرطة في إندونيسيا

المصدر: ميدان (اندونيسيا) - أ.ف.ب

فجر انتحاري نفسه في مجمع للشرطة في غرب اندونيسيا ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل بجروح، بحسب ما أعلنت السلطات التي قالت إن المهاجم البالغ 24 عاماً «تحرك بمفرده».

ولم تتضح دوافع الهجوم بعد، لكن كثيراً ما يستهدف متطرفون مراكز الشرطة في أكبر دولة مسلمة في العالم من حيث عدد السكان. ووقع الهجوم صباحاً في مجمع شرطة مدينة ميدان في جزيرة سومطرة.

وقال الناطق باسم الشرطة ديدي براستيو «نعتقد في الوقت الحاضر أن (الانتحاري) تحرك بمفرده». وأضاف أن «فرقة مكافحة الإرهاب ووحدة التحقيق القضائي لا تزالان تعاينان موقع الجريمة».

وأصيب ستة أشخاص على الأقل في الهجوم، هم أربعة عناصر من الشرطة ومدنيان، بحسب الناطق الذي أشار إلى عدم وجود إصابات خطيرة. وكان المهاجم الذي كشف بأنه طالب يرتدي سترة متفجرة، وقال براستيو إن السلطات عثرت على مسامير وزر تشغيل وكابلات وأشلاء في المكان. وشوهدت أشلاء جثة مضرجة بالدم على الأرض في موقف السيارات في المجمع.

وقالت الشرطة إن المهاجم كان ناشطاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة لحظة دخوله إلى المجمع مرتدياً زي سائق خدمة نقل معروفة.

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