ترامب: إذا عزلوني في أمريكا سأتولى رئاسة حكومة إسرائيل

المصدر: دبي- البيان

في كلام ساخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته تولي منصب رئيس وزراء إسرائيل إذا تم عزله عن الحكم في الولايات المتحدة.

وحسب مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قال ترامب في لقاء مع يهود أمريكيين بولاية نيويورك الأمريكية، مساء الثلاثاء: «ما هو نوع النظام الموجود هناك (في إسرائيل)؟ إنهم جميعاً يتصارعون، لدينا أنواع مختلفة من الصراعات، على الأقل نحن نعرف من هو الزعيم، إنهم مستمرون في خوض الانتخابات ولكن دون فائز».

وأكد ترامب في التصريحات التي نقلتها صحيفة «الجروزاليم بوست» الإسرائيلية، اليوم الأربعاء أن إدارته تعمل جاهدة على دعم إسرائيل، مشيراً إلى أن نسبة تأييده في الدولة العبرية تبلغ نحو 98%.

وأضاف الرئيس الأمريكي: «في الواقع، إذا حدث شيء هنا فإنني سأتوجه إلى إسرائيل، وسأتولى منصب رئيس الوزراء على وجه السرعة».