إثيوبيا تعلن اكتمال مشروع بناء سد احتياطي لسد النهضة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت إثيوبيا اليوم الأربعاء اكتمال مشروع بناء "سد السرج" الاحتياطي لـ"سد النهضة الإثيوبية الكبير".

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء جيرما مينجيستو القول إن اكتمال هذا السد "يعد علامة فارقة في المشروع بأكمله".

وأوضح مينجيستو أن "الوجه العلوي للسد قد اكتمل بالكامل وتم ملؤه بأكثر من 14 مليون متر مكعب من الخرسانة".

ولفت إلى أن "الانتهاء من هذا المشروع سيكون له أهمية قصوى في تسريع بناء المشروع الرئيسي، عن طريق نقل العمال من هذا المشروع إلى السد الرئيسي".

وشدد على أنه "تمت معالجة الأساس لمنع أي تسرب للمياه الجوفية".

وأشار إلى أن هذا السد ستكون له مساهمة محورية في توليد الطاقة المخطط لها من السد الرئيسي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

تجدر الإشارة إلى أن سد النهضة محل خلاف بين إثيوبيا ومصر، حيث تخشى مصر من أن يؤثر ملء السد على حصتها من المياه.

واستضافت واشنطن مؤخرا اجتماعا لوزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان لحلحلة المفاوضات.

وجددت الأطراف الالتزام بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ويعود بالنفع المتبادل لكافة الأطراف.

