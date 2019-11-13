تويتر يتخذ تدابير لضمان نزاهة الحملة الانتخابية البريطانية

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلن موقع «تويتر» عن اتخاذ تدابير جديدة من شأنها تسهيل الإبلاغ عن أي معلومات مضللة يجري نشرها عبر الموقع في إطار الحملة الانتخابية الجارية استعداداً للانتخابات العامة المبكرة المقرر إجراؤها في بريطانيا في الـ 12 من الشهر المقبل.

ووفقاً لما نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي»، تأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهر على بدء الموقع لتفعيل الحظر الشامل الذي فرضه على نشر الإعلانات السياسية عبره، والذي أعلنه في وقتٍ سابق.

ونشر الموقع مدونة أمس أكد فيها أنه سيتخذ أيضاً خطوات إضافية للتأكد من أن الانتخابات البريطانية المنتظرة «صحية، مفتوحة وآمنة»، على حد تعبيره.

وأضاف الموقع: «لقد أسسنا فريقاً متعدد الوظائف وعهدنا إليه بمتابعة الانتخابات البريطانية، حيث سيتولى وبشكل استباقي حماية نزاهة المحادثات وعمليات التصعيد بين المناصرين لكل حزب مشارك في الانتخابات، وأيضاً تحديد التهديدات المحتملة من جانب الأطراف الهدامة».

وكان جاك دروسي، مؤسس «تويتر» والرئيس التنفيذي للشركة التي تديره، كان قد أعلن في سبتمبر الماضي أن الشركة ستحظر الدعاية السياسية عبر الموقع بصفة كلية.