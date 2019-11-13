هجوم إلكتروني على حزب العمال البريطاني

المصدر: لندن - رويترز

أعلن حزب العمال البريطاني، أمس، أنه تعرض لهجوم واسع النطاق على منصاته الإلكترونية، معبّراً عن ثقته في عدم حدوث اختراق للبيانات قبل بضعة أسابيع من الانتخابات العامة.

وقال ناطق باسم الحزب إنه تم إبلاغ المركز الوطني لأمن الإنترنت بالهجوم الذي «أبطأ بعض أنشطة حملتنا الانتخابية» قبل إصلاح الأمر أمس.

وحذّرت أجهزة الأمن البريطانية من مخاطر الهجمات الإلكترونية من جانب روسيا ودول أخرى، لا سيما خلال فترة الانتخابات، حيث يطلق الحزبان الرئيسيان في البلاد حملات دعاية إلكترونية لتوجيه رسائلهما لجمهور الناخبين.