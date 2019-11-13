فض تجمع كتالونيين بعد غلقهم معبراً حدودياً

المصدر: مدريد - د.ب.أ

تدخلت شرطة فرنسا وإسبانيا وكاتالونيا، أمس، لإخلاء معبر حدودي على طريق سريع مؤدي إلى إسبانيا، بعد أن قام نشطاء مؤيدون لاستقلال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا بغلقه لأكثر من 24 ساعة.

وكانت الجماعة المدنية «تسونامي الديمقراطية» احتلت الطريق السريع «إيه. بي - 7» أول من أمس، في بداية سلسلة من الاحتجاجات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتأتي بعد إجراء الانتخابات العامة الإسبانية الأحد الماضي.

وقد تم إجلاء مئات المحتجين من على جانبي الحدود الفرنسية والإسبانية، ولكن المحتجين انتقلوا لغلق طريق سريع آخر بصورة مؤقتة، وهو طريق «إن - 11» الذي يوازي الطريق السريع «إيه. بي - 7».

ولم تستأنف حركة المرور على طريقي «إن - 11» أو «إيه. بي - 7».