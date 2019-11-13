ملك إسبانيا يبدأ زيارة تاريخية لكوبا وسط انتقادات

المصدر: هافانا - رويترز

يفتتح ملك إسبانيا فيليبي أول زيارة يقوم بها عاهل إسباني لكوبا في هافانا‭‭ ‬‬بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لخوسيه مارتي، وهو رمز لكفاح المستعمرة السابقة لنيل الاستقلال.

ووصل فيليبي وزوجته الملكة ليتيثيا في وقت متأخر الاثنين للإقامة في كوبا لمدة ثلاثة أيام، فيما يبرز التقارب بين البلدين على الرغم من محاولات الولايات المتحدة فرض العزلة على كوبا الشيوعية.

وطبقاً لجدول الزيارة الذي نشرته الحكومة الكوبية، سيجري فيليبي محادثات في قصر الثورة، بينما تتفقد قرينته هافانا القديمة التي أسسها فاتح إسباني في عام 1519. واختير توقيت الزيارة ليتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسمئة لتأسيس العاصمة الكوبية.

وفي وقت من الأوقات كانت هافانا من أهم المدن في الإمبراطورية الإسبانية ومرفأ للأسطول الإسباني. وانتقد بعض الساسة الإسبان والمعارضون الكوبيون الزيارة، قائلين إنها تضفي الشرعية على نظام الحزب الواحد في وقت يزيد فيه القمع، لكنّ كثيراً من الكوبيين عبّروا عن الامتنان لما يرونه بادرة تأييد للشعب الكوبي.