السيناتور جينين أنيز تعلن نفسها رئيسة لبوليفيا

المصدر: د ب ا

أعلنت السيناتور، جينين أنيز، نفسها رئيسة مؤقتة لبوليفيا بعد أن استقال الرئيس إيفو موارليس وذهب إلى المنفى في المكسيك.

وقالت أنيز، وهي نائبة رئيسة مجلس الشيوخ حاليا، إنها ستتولى الرئاسة حيث يسمح الدستور بأن يصبح رئيس مجلس الشيوخ رئيسا للدولة بعد استقالة رئيس البلاد ونائبه.

وأعلنت أنيز وهي عضوة بالمعارضة، عن تلك الخطوة بعد أن فشل مجلسا البرلمان (الشيوخ والنواب) في حشد عدد كاف من النواب لاختيار خليفة لموراليس.

وسبق أن أعلنت أنيز أنها ستتولى الرئاسة مؤقتاً لأن أدريانا سالفاتيرا، رئيسة مجلس الشيوخ، قدمت استقالتها.

ووصل موراليس إلى المكسيك في وقت سابق أمس الثلاثاء بعد يومين من إعلانه الاستقالة بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة.