مصرية على رأس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض، الثلاثاء، انتخاب السياسية الألمانية المنحدرة من أصول مصرية أميرة محمد لقيادة الكتلة البرلمانية الجديدة للحزب في البرلمان الألماني «بوندستاج» في إطار قيادة ثنائية مع رئيس الكتلة البرلمانية الحالي ديتمار بارتش. وبذلك ستخلف أميرة محمد علي، رئيسة الكتلة البرلمانية السابقة زارا فاجنكنشت التي لم ترشح نفسها للانتخابات.

يشار إلى أن علي وُلدت في هامبورج شمالي ألمانيا عام 1980 لأب مصري وأم ألمانية، وتعيش منذ أعوام طويلة في مدينة أولدنبورج بولاية سكسونيا السفلى، بحسب تصريحاتها، وتعمل محامية ومتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار عن شؤون حماية الحيوان وحماية المستهلك، كما أنها نائبة بالبرلمان الألماني «بوندستاج» منذ عام 2017.