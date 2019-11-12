غداً أولى جلسات الاستماع العلنية في قضية عزل ترامب

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

يقترب الديمقراطيون من نهاية تحقيقهم لتشكيل ملف اتهامي (دعوى بالعزل) ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع أولى جلسات الاستماع العلنية لشهود رئيسين في قضية ابتزاز أوكرانيا من قبل ترامب الذي يصف الأمر بأنه «مهزلة» متوعداً بالانتقام من الديمقراطيين في انتخابات 2020.

وبعد أسابيع من جلسات الاستماع الطويلة حول القضية الأوكرانية والتي جرت في جلسات مغلقة في الكونغرس، ستسمح الجلسات الجديدة للأمريكيين «بسماع أشخاص يتحلون بروح وطنية عميقة وهم يروون قصة رئيس قام بابتزاز بلد ضعيف عبر تأخير تسليم المساعدات العسكرية»، وفق ما قال النائب الديمقراطي جيم هايمز أمس.

يفتتح بيل تايلور القائم بالأعمال الأمريكي في كييف الجلسة متحدثاً أمام لجنة الاستخبارات القوية بمجلس النواب.