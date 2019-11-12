ضغوط من نواب بالكونغرس على ترامب لسحب دعوة أردوغان

المصدر: دبي - سيد صالح

يقود إليوت إنغل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، حملة تضم أعضاءً من حزبه الديمقراطي وكذلك الحزب الجمهوري، للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسحب دعوته التي سبق أن وجهها إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لزيارة واشنطن هذا الأسبوع.

وبحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد أرسل أعضاء هذه الحملة خطاباً إلى ترامب يطالبونه بالعدول عن دعوة أردوغان لزيارة أمريكا، وجاء فيه ما يلي: «كان لقرار أردوغان غزو شمال سوريا في التاسع من أكتوبر الماضي تبعات كارثية على الأمن القومي الأمريكي، حيث أدى القرار إلى انقسامات عميقة بين الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي «الناتو»، كما خلق أزمة إنسانية على أرض الواقع». وأضافوا قائلين: «وفي ضوء الوضع الراهن، نعتقد أن الآن تحديداً يُعد وقتاً غير ملائم لزيارة أردوغان للولايات المتحدة».